Магнитная буря обрушится 31 мая на Новосибирск

В пятницу, 31 мая, ожидается очередная магнитная буря. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Уровень потенциальной магнитной бури оценивается как средний (G2). Она произойдет ближе к полуночи 31 мая и будет активна в первую половину следующего дня — 1 июня.
Метеозависимые новосибирцы могут почувствовать очередные выбросы энергии на Солнце. Они могут ощущать головную боль, головокружения, слабость. В такие дни не стоит перегружать себя и иметь под рукой нужные лекарства. При необходимости следует обратиться к врачу.
Напомним, фотограф снял ночное сияние в небе над Новосибирском.