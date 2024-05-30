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Магнитная буря обрушится 31 мая на Новосибирск

Она будет продолжаться до обеда 1 июня.

Источник: NASA

В пятницу, 31 мая, ожидается очередная магнитная буря. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уровень потенциальной магнитной бури оценивается как средний (G2). Она произойдет ближе к полуночи 31 мая и будет активна в первую половину следующего дня — 1 июня.

Метеозависимые новосибирцы могут почувствовать очередные выбросы энергии на Солнце. Они могут ощущать головную боль, головокружения, слабость. В такие дни не стоит перегружать себя и иметь под рукой нужные лекарства. При необходимости следует обратиться к врачу.

Напомним, фотограф снял ночное сияние в небе над Новосибирском.

здоровье