Магнитная буря обрушится 31 мая на Новосибирск

Метеозависимые новосибирцы могут почувствовать очередные выбросы энергии на Солнце. Они могут ощущать головную боль, головокружения, слабость. В такие дни не стоит перегружать себя и иметь под рукой нужные лекарства. При необходимости следует обратиться к врачу.