Путеводный маяк станет символом павильона Приморского края на ВЭФ-2024

Как уточнил министр экономического развития региона Андрей Блохин, концепция павильона звучит следующим образом: «Приморский край — маяк на карте России». Этот образ должен отразить ключевые принципы развития региона. Так, Приморье — это край, который, будучи лидером во многих отраслях, задает вектор движения другим регионам, является ориентиром для молодого поколения и безопасным местом для жизни.
Экстерьер павильона включит арт-объект «Маяк» на крыше, уличный коворкинг, кафе с навесом, сцену, зону «Сделано в Приморье» и зону с проекционным водным экраном. Будет также главная фотозона. В ночное время она будет подсвечиваться лучом света, что сделает павильон еще заметнее и отразит основную концепцию экспозиции.
Внутри павильона будут располагаться, в том числе переговорная комната, зоны логистики, промышленности, спорта, культуры, туризма, экспозиция «Наука и СВО», зона Туристско-информационного центра Приморья, макет «Хасан» и многое другие, отмечает пресс-служба краевого правительства.
В зоне промышленности представят минерально-сырьевую базу региона, «звезды» приморской промышленности, судостроительные комплексы и заводы, а также зоны с преференциальными режимами работы для бизнеса: Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, промышленные парки.
В зоне «Спорт, культура и туризм» изюминкой станет интерактив для знатоков разных видов спорта. Участникам предстоит определить, о какой игре идет речь, по звуку в наушниках. Кроме того, здесь можно будет просмотреть увлекательные видеофрагменты.
В зоне «Наука и СВО» запланирована презентация экспонатов, разработанных в Приморье для нужд СВО. Это обмундирование, средства защиты и многое другое. Здесь же состоится презентация Инновационного научно-технологического центра «Русский».
Девятый Восточный экономический форум состоится в столице Приморья на острове Русском с 3 по 6 сентября.