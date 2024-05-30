Путеводный маяк станет символом павильона Приморского края на ВЭФ-2024

Как уточнил министр экономического развития региона Андрей Блохин, концепция павильона звучит следующим образом: «Приморский край — маяк на карте России». Этот образ должен отразить ключевые принципы развития региона. Так, Приморье — это край, который, будучи лидером во многих отраслях, задает вектор движения другим регионам, является ориентиром для молодого поколения и безопасным местом для жизни.

Экстерьер павильона включит арт-объект «Маяк» на крыше, уличный коворкинг, кафе с навесом, сцену, зону «Сделано в Приморье» и зону с проекционным водным экраном. Будет также главная фотозона. В ночное время она будет подсвечиваться лучом света, что сделает павильон еще заметнее и отразит основную концепцию экспозиции.

Внутри павильона будут располагаться, в том числе переговорная комната, зоны логистики, промышленности, спорта, культуры, туризма, экспозиция «Наука и СВО», зона Туристско-информационного центра Приморья, макет «Хасан» и многое другие, отмечает пресс-служба краевого правительства.

В зоне логистики гостей будет ждать голосовой помощник по имени Владик. Он познакомит гостей с проектами отрасли. Здесь можно будет узнать о видах, объемах и сроках доставки грузов, а также о видах перевозки, которые есть в Приморье.