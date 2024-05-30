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Сегодня в одном районе Ташкента частично отключат газ, в двух других — электричество

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Коммунальные службы Ташкента предупредили об очередных отключениях газо- и электроснабжения. Без ресурсов сегодня частично останутся Сергелийский, Бектемирский и Учтепинский районы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы хокимията Сергели, с 10:00 до 16:00 в районе будут проводиться работы по техническому обслуживанию газораспределительной сети. Без подачи природного газа временно останутся жители махалли «Кухна Кумарик».

По информации столичного филиала РЭС, временно не будет электричества в махаллях «Забардаст», «Устозлар», «Ийк ота» и «Гулбог» в Бектемирском районе (с 08:00 до 13:00).

Также без света останутся махалли «Такачи», «Бешкайрагоч», «Коркамабад», «Гаджиабад», «Лятиф Гузар», «Хайратий», «Абдулла Кадыри», «Джуржаний», «Гуйдархан», «Хуршид» и «Уткир» в Учтепинском районе (с 10:00 до 16:00).

ЖКХ