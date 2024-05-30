Сегодня в одном районе Ташкента частично отключат газ, в двух других — электричество

По данным пресс-службы хокимията Сергели, с 10:00 до 16:00 в районе будут проводиться работы по техническому обслуживанию газораспределительной сети. Без подачи природного газа временно останутся жители махалли «Кухна Кумарик».
По информации столичного филиала РЭС, временно не будет электричества в махаллях «Забардаст», «Устозлар», «Ийк ота» и «Гулбог» в Бектемирском районе (с 08:00 до 13:00).
Также без света останутся махалли «Такачи», «Бешкайрагоч», «Коркамабад», «Гаджиабад», «Лятиф Гузар», «Хайратий», «Абдулла Кадыри», «Джуржаний», «Гуйдархан», «Хуршид» и «Уткир» в Учтепинском районе (с 10:00 до 16:00).