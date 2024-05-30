Особенный мастер. Как стать ювелиром в металлургии

Алексей Серебряков — мастер особенный. С самого первого дня на комбинате знал — расти будет именно в прокатном цехе. И, конечно же, осваивать технологический процесс с ювелирной точностью. А всё потому, что прокатом заболел уже в детстве.
Понять и прощупать.
Если дедушка и папа металлурги, значит, рассказы про комбинат и горящий металл дети обязательно будут слышать с ранних лет. И представлять себе огромные агрегаты, сильных и мужественных людей. Потом наверняка захотят стать такими же.
Именно эта история произошла и с Алексеем Серебряковым. Его дед много лет проработал в доменном цехе, а отец начинал на прокатном производстве. Поэтому желание освоить непростую профессию и понять металлургическую технологию появилось у Алексея ещё в юности. Наш герой окончил Сибирский государственный институт и устроился на металлургический комбинат уборщиком горячего металла.
«С первых дней почувствовал, что это моё! Хотелось понять всё, что происходит вокруг, погрузиться в процесс до мелочей. Я хвостиком ходил за своим наставником и задавал вопросы. Хотел буквально прощупать всё своими руками. Стремился филигранно выполнять свою работу. Такой был интерес», — рассказывает Алексей.
Это не агрегаты.
Увлечение с годами только росло. Производство затянуло, а желание идти по профессиональной лестнице укреплялось. Через три года Алексей стал вальцовщиком по перевалке, а потом и стана горячей прокатки. И на каждом месте стремился узнать и научиться большему, а не просто отработать очередную смену.
День ото дня оттачивал своё мастерство. Такую увлечённость и рвение сложно не заметить руководителю. И в 2009 году Алексею предложили должность мастера.
«Конечно, были тревога, волнение, много вопросов. Да, не сразу всё шло гладко, ведь теперь нужно было работать с коллективом, а это гораздо сложнее, чем с агрегатами. Сразу решил для себя — буду искать подход к каждому, как бы трудно ни было. Получалось не с первого раза, набивал шишки, но всегда шёл вперёд», — рассказывает Алексей Серебряков.
Многозадачность нравится не всем. Но Алексей говорит, что ему это по душе: «Каждый день не похож на предыдущий. Такова особенность прокатки. Металл любой, хоть чёрный, хоть драгоценный, непредсказуем, как и процесс. Тем и интересна работа: решать сложные задачи, принимать непростые решения. Умение быстро собраться, проанализировать и принять верное решение заряжает на дальнейшую работу».
Труд прокатчика непростой, и нужно немало времени, чтобы узнать все тонкости и нюансы работы — минимум года три. Постичь азы профессии не все могут и за это время.
Подобрать ключ.
Да, с людьми непросто, но найти подход можно к каждому — было бы желание. И у Алексея оно есть. «Всегда говорю, что мы команда и от работы каждого зависит общий результат. Просидел один участок, недоглядел другой — всё, производство встало», — продолжает наш герой.
В работу мастера Алексей окунулся со свойственным ему увлечением. И здесь отлично пригодился опыт, который он получил по рабочим специальностям. Ведь чтобы подсказать что-то или проконтролировать своих сотрудников, нужно понимать процесс от и до.
Подобрал и к людям ключик — лично ставит задачу перед каждым, объясняет, а потом убеждается, что работник её правильно уяснил. И, безусловно, требует выполнения. Но при этом всегда открыт для диалога: не понял что-то — спроси. В 2018 году Алексею предложили место старшего мастера. Конечно, стало больше задач и ответственности, но неизменным осталось одно — интересная работа с коллективом.
Привить любовь к труду.
Профессия прокатчика интересная, уверен Алексей. Только молодёжь сюда не спешит — сейчас у неё другие интересы. Да и работать руками мало кто хочет.
«Почему бы не приучать к этому в школе? Помню, когда я был учеником, мы с удовольствием трудились на станках, пилили, строгали. Делали простые детали, фигурки — учились создавать что-то своими руками! Сейчас этого нет. Можно было бы ввести специальные предметы или обучать этому на уроках труда», — считает наш герой. Возможно, кто-то из детей и заинтересовался бы.
Есть чем гордиться в этой профессии. «Самое важное — результаты труда, которые видишь. Это продукция, из которой строят жилые дома, линии электропередачи, мосты, стадионы, театры. И так здорово осознавать, что ты к этому причастен! И тебе не стыдно за качество», — улыбается Алексей. Пожалуй, это самое главное.