Особенный мастер. Как стать ювелиром в металлургии

«Конечно, были тревога, волнение, много вопросов. Да, не сразу всё шло гладко, ведь теперь нужно было работать с коллективом, а это гораздо сложнее, чем с агрегатами. Сразу решил для себя — буду искать подход к каждому, как бы трудно ни было. Получалось не с первого раза, набивал шишки, но всегда шёл вперёд», — рассказывает Алексей Серебряков.