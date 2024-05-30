Последнее дыхание зимы: заморозки до — 1 градуса пришли в Новосибирск

Вчера ночью в Новосибирске температура упала до −1 градуса, что вызвало тревожные предупреждения от МЧС для жителей региона.
Однако, согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем 30 мая 2024 года в Новосибирске ожидается значительное повышение температуры до +12 градусов, без осадков и сильного ветра.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия вчера, на данный момент ситуация стабилизировалась, и жителям региона сообщают об изменении погоды на более теплую и безопасную.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что необычные вакансии в Новосибирской области.