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Последнее дыхание зимы: заморозки до — 1 градуса пришли в Новосибирск

Несмотря на неблагоприятные погодные условия вчера, на данный момент ситуация стабилизировалась.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Сгенерировано нейросетью

Вчера ночью в Новосибирске температура упала до −1 градуса, что вызвало тревожные предупреждения от МЧС для жителей региона.

Однако, согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днем 30 мая 2024 года в Новосибирске ожидается значительное повышение температуры до +12 градусов, без осадков и сильного ветра.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия вчера, на данный момент ситуация стабилизировалась, и жителям региона сообщают об изменении погоды на более теплую и безопасную.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что необычные вакансии в Новосибирской области.