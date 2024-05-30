В Новосибирске появится новая хоккейная команда высшей лиги

Сейчас в приоритете спортивный результат, выход команды в плей-офф с максимально высоким местом и создание команды ВХЛ. Хоккеисты ВХЛ могут играть на старом ЛДС, который находится на Богдана Хмельницкого, либо в Бердске — в настоящий момент рассматриваются оба варианта, но пока больше склоняются к игре в стенах старой хоккейной арены в Новосибирске.