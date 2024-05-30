В Новосибирске появится новая хоккейная команда высшей лиги

«На этот сезон губернатор не делал такого посыла. На попечительском совете была поставлена задача к концу мая предоставить концепцию развития всей вертикали, в которую должна через сезон войти команда ВХЛ», — сказал Крутохвостов.
Сейчас в приоритете спортивный результат, выход команды в плей-офф с максимально высоким местом и создание команды ВХЛ. Хоккеисты ВХЛ могут играть на старом ЛДС, который находится на Богдана Хмельницкого, либо в Бердске — в настоящий момент рассматриваются оба варианта, но пока больше склоняются к игре в стенах старой хоккейной арены в Новосибирске.
Напомним, директора ХК «Сибирь» уволили после лишения клуба 4 очков.