180 крестьянских хозяйств под Атырау могут уйти под воду

«Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было. Однако пострадали база отдыха “Алтын сазан” и магазин “Адай”. Акимат оказывает помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации».