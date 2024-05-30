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180 крестьянских хозяйств под Атырау могут уйти под воду

180 крестьянских хозяйств находятся под угрозой подтопления в Каиршакинском, Еркинкалинском, Алмалинском сельских округах и городе Атырау, передает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В пригороде Атырау уже подтоплено 37 из имеющихся 265 крестьянских хозяйств, сообщили в оперштабе региона.

Общая площадь подтопления — 3120 гектаров. В опасных зонах организовано круглосуточное дежурство.

Вдоль канала Соколок, по Алмалинскому и Еркинкалинскому сельским округам находится 18 животноводческих и 19 растениеводческих хозяйств.

«Все поголовье скота в подтопленных крестьянских хозяйствах отогнано в безопасную зону. Случаев гибели животных и подтопления домов не было. Однако пострадали база отдыха “Алтын сазан” и магазин “Адай”. Акимат оказывает помощь крестьянским хозяйствам, находящимся в сложной ситуации».

Заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов

Планируется создание городской комиссии по расчету и возмещению ущерба крестьянским хозяйствам, после чего им выплатят денежную компенсацию.