На Солнце произошла мощная вспышка, в выходные ожидаются магнитные бури.

Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце-Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник.
«Вызывает почти шоковое состояние тот факт, что за две недели, проведённых на обратной стороне Солнца, у области не закончилась энергия, и она, едва показавшись из-за горизонта, сразу произвела 2 вспышки высшего балла. Что будет дальше, надо смотреть. Базовый сценарий всё же состоит в том, что область находится на стадии разрушения», — отмечается в сообщении лаборатории.
Пока положение области на диске почти исключает влияние на Землю, но всё же только «почти». В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем по касательной.
«Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья», — говорится в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.