Стюардеса из Братска вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс — 2024»

Стюардесса бизнес-авиации 28-летняя Марина Гулевич родом из Братска. По долгу службы бывать в родном городе приходится не часто, ведь девушка работает на иностранных бизнес-джетах. В профессию она пришла 10 лет назад и с того момента не расставалась с небом. В конкурсе «Топ стюардесс — 2024» она борется за звание самой лучшей в номинации «Королевы деловой авиации». Об этом сообщает сайт «Топ стюардесс — 2024».