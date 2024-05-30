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Стюардеса из Братска вышла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс — 2024»

Марина Гулевич поборется за звание самой красивой стюардессы России.

Источник: Комсомольская правда

Стюардесса бизнес-авиации 28-летняя Марина Гулевич родом из Братска. По долгу службы бывать в родном городе приходится не часто, ведь девушка работает на иностранных бизнес-джетах. В профессию она пришла 10 лет назад и с того момента не расставалась с небом. В конкурсе «Топ стюардесс — 2024» она борется за звание самой лучшей в номинации «Королевы деловой авиации». Об этом сообщает сайт «Топ стюардесс — 2024».

— Я стремлюсь стать не просто представителем красоты, но и вдохновением для будущих стюардесс, которые только начинают свой путь, — делится Марина.

А вдохновляться действительно есть чем. Марина уже успела полетать на настоящих гигантах в авиации: Boeing 777, Airbus A-330. Был и отечественный самолет Як-42. Девушка признается, что ее главная миссия создавать настроение пассажиров и завершать рейс улыбкой.

Ранее КП-Иркутск сообщала, как в Забайкалье живет семья с 10 детьми. Многодетной маме приходится готовить еду сразу в несколько кастрюлях, чтобы хватило каждому.

мода и красота