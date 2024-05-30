Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане пройдет массовый велопробег

В Астане 1 июня пройдет массовый велопробег, посвященный Дню борьбы с наркотиками и защиты детей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Источник: Астана қаласының әкімдігі

В Астане 1 июня пройдет массовый велопробег, посвященный Дню борьбы с наркотиками и защиты детей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Велосипедисты стартуют на 25 км с объездной велодорожки (вдоль дороги в сторону Косшы) и финишируют в парке жилого массива Ильинки (Үркер) «Жасыл белдеу», передает DKNews.kz.

Регистрация желающих принять участие в велопробеге продлится с 07:00 до 08:00 часов. Начало в 08: 00. Регистрация бесплатная.

После окончания мероприятия среди велосипедистов, зарегистрированных на финише, будет разыграна лотерея и ценные призы.

Каждый участник велогонки допускается к заезду на своем велосипеде. Наличие шлема обязательно.

К участию в праздничном велопробеге приглашаются все жители и гости столицы.