Кто имеет право на досрочную пенсию в Иркутской области?

"Если человек уволился в предпенсионном возрасте и не может устроиться на новую работу, у него сеть возможность получить досрочную пенсию, рассказали irk.aif.ru в Кадровом центре Иркутской области.
Это возможно при нескольких условиях. До выхода на пенсию заявителю должно оставаться максимум два года, он должен стоять на учёте в центре занятости, иметь не менее 25 лет трудового стажа для мужчин и 20 — для женщин, а также определённое количество пенсионных баллов.
При этом, если человек досрочно выходит на пенсию, до наступления пенсионного возраста нельзя официально трудоустраиваться, в том числе получать доход по гражданско-правовому договору или заниматься бизнесом. Альтернатива досрочной пенсии — бесплатно пройти профессиональную переподготовку по нацпроекту «Демография» на курсах, которые организуют в Кадровых центрах регионов страны и всё-таки найти себе место.