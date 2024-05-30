Кто имеет право на досрочную пенсию в Иркутской области?

Это возможно при нескольких условиях. До выхода на пенсию заявителю должно оставаться максимум два года, он должен стоять на учёте в центре занятости, иметь не менее 25 лет трудового стажа для мужчин и 20 — для женщин, а также определённое количество пенсионных баллов.