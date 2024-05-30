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«Фонтан — не фонтан»: в Канске развалилась сделанная за 95 миллионов рублей набережная

Прокуратура отреагировала на нарушения при благоустройстве набережной в Канске.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Напомним, в 2023 году муниципальное бюджетное учреждение «Содержание объектов благоустройства и озеленения» заключило с компанией «МиРа» два контракта на 95,3 миллиона рублей.

Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения при благоустройстве набережной «Кан-Перевоз». Так, отдельные элементы, малые архитектурные формы установлены не были. Горожане не увидели обещанных скамеек, гамака, понтонов и стульев для отдыха.

— То, что оборудовали, не продержалось и полгода. Единственная на детской площадке карусель повреждена, тренажеры поломаны, педали на них не крутятся, — рассказали в пресс-службе прокуратуре.

В деревянном настиле уже образовались крупные дырки, а это может представлять опасность для отдыхающих. Проблемы есть и с фонтаном Sky Geyser 20−25: его установили несвоевременно, а потом и вовсе убрали. Сейчас он простаивает на складе заказчика и, судя по фотографии, успел покрыться заметным слоем пыли. При этом понуждать подрядчика к исполнению своих гарантийных обязательств никто не спешит.

— Заказчик никак не отреагировал на недостатки, которые явно противоречат цели национального проекта «Жилье и городская среда», — добавили в ведомстве.

Устранение нарушений теперь находится на контроле прокуратуры.

Прокуратура