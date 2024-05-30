«Фонтан — не фонтан»: в Канске развалилась сделанная за 95 миллионов рублей набережная

В деревянном настиле уже образовались крупные дырки, а это может представлять опасность для отдыхающих. Проблемы есть и с фонтаном Sky Geyser 20−25: его установили несвоевременно, а потом и вовсе убрали. Сейчас он простаивает на складе заказчика и, судя по фотографии, успел покрыться заметным слоем пыли. При этом понуждать подрядчика к исполнению своих гарантийных обязательств никто не спешит.