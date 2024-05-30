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В Кемерове из-за повреждения трубопровода перекроют два участка

Проехать в нескольких местах будет сложнее до понедельника 3 июня.

Как сообщает СГК Кузбасса, ресурсники обнаружили повреждение трубопровода в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Из-за этого местами ограничат движение автомобилистов.

«Наши аварийные бригады приступили к устранению. Работы планируем выполнять до конца дня понедельника, 3 июня. Берём время с запасом, чтобы восстановить асфальт. Будем стараться завершить раньше», — пишут представители компании.

Так, локальные ограничения проезда по крайним правым полосам вводятся по улице Дзержинского (в районе дома на пр. Ленина, 24) и на проспекте Ленина в районе дома 31. Водителей просят обращать внимание на предупреждающие знаки и блоки ограждения.