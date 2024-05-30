Ученые пролили свет на многовековую загадку о тараканах

«По нашим оценкам, эти тараканы прибыли в Европу около 270 лет назад, что соответствует историческим данным Семилетней войны. Из Европы Blattella germanica распространился по всему миру около 120 лет назад благодаря более быстрой транспортировке на пароходах», — уточняет австралийский биолог.