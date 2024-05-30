За окном пасмурно, а в доме нет света, ищем свечи и фонарики: Где в Кишинёве в четверг, 30 мая не будет электричества — публикуем адреса

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 30 мая 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Ботаника.
Градина Ботаника 3, Салцимилор 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 с 08:50 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюканы.
ул. Александру Донич 5А частично, с 09:00 до 17:00,
ул. Алба Юлия 77, 77/3 частично, с 11:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань, Дурлешты.
ул. 27 Августа, Бисеричий, Борис Заватин, Чемистилор, Чирешулуй, Дачилор, ул. Дачилор, Дурлешты, Джордж Кошбук, Хиртоапе, Джуними, Михаил Садовяну, Николае Сулак, Сфынтул Георге, Сфынтул Георге 2, ул, Штефан Водэ, ул. Трандафирилор, Тудор Владимиреску частично, с
Кишинев, сектор Чеканы.
Ул. Михаила Садовяну 40, Буковиней 3 частично, с 09:50 до 17:00.
Ул. Михаила Садовяну 40, Николае Шулака 36 частично, с 10:15 до 17:00.
ул. Узинелор 209/1, Валериу Думбарова 1, 2−8, 13/1, 17 частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Бубуечь.
Алеку Руссо, Александру Донич, Андрей Дога, ул. Апостола Вениамина, Буковина де Норд, Буребиста, Бусуйокулуй, Дойна и Ион Алдя Теодоровичи, Думбравей, Евгений Дога, Ферарилор, Флорилор, Григоре Виеру, Игорь Виеру, Индепенденций, Иоанн Ботезэторул, Изворелор, Лалелерол, Лемнарулуй, Монастря Хуморулуй, Михай Эминеску, Мирча чел Бытрын, Мирон Костин, Митрополит Дософтей, Ноуа, Пьетрарилор, Поиеницей, Салкилор, Серилор, Св. Николай, Св. Андрей, Св. Архангел Михаил, Св. Давид, Св. Георгий, Св. Василе, Тудор Бубуйог, Валя Язулуй, Валериу Купча, Валериу Думбрава, Вероника Микле, Виктория, Зидарилор частично, с 09:00- 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Будешты.
ул. Богдана Петричеику Хашдеу, Кишиневулуй, ул. Примаверий, ул. Тэрыний частично, с 09:20 до 17:20.