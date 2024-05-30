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В центре Воронежа на двое суток запретят парковку

С 31 мая по 2 июня на улице Комиссаржевской запретят парковку автотранспорта, сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Ограничения временные и будут действовать с 18.00 пятницы, 31 мая, до 8.00 воскресенья, 2 июня. Нельзя будет останавливаться на всём протяжении улицы — от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса.

Запрет парковки в управлении объяснили проведением архитектурного форума «Зодчество ВРН». Также на этот период перекроют блоками ФБС все боковые въезды и выезды с дворовых территорий многоквартирных домов у проспекта Революции.

Напомним, форум архитекторов пройдёт в здании Воронежского театра кукол имени В. Вольховского и на площади перед ним, а также на проспекте Революции.