В центре Воронежа на двое суток запретят парковку

Ограничения временные и будут действовать с 18.00 пятницы, 31 мая, до 8.00 воскресенья, 2 июня. Нельзя будет останавливаться на всём протяжении улицы — от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса.
Запрет парковки в управлении объяснили проведением архитектурного форума «Зодчество ВРН». Также на этот период перекроют блоками ФБС все боковые въезды и выезды с дворовых территорий многоквартирных домов у проспекта Революции.
Напомним, форум архитекторов пройдёт в здании Воронежского театра кукол имени В. Вольховского и на площади перед ним, а также на проспекте Революции.