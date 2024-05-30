В Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как «Дом министерств», «ТРЦ “Хан Шатыр”, “ТД “Гулжан”, “Қазақконцерт им. Розы Баглановой”, “Филармония им. Е. Рахмадиева”, сообщает City Transportation Systems.
Единый конечный остановочный пункт маршрута — «Акмолинская областная больница № 2». Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А — по часовой стрелке, Б — против часовой.
Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки Iveco Urbanway с интервалом движения 8−15 мин.
Говорится, что круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).