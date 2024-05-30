В Астане запустят первый кольцевой автобусный маршрут

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как «Дом министерств», «ТРЦ “Хан Шатыр”, “ТД “Гулжан”, “Қазақконцерт им. Розы Баглановой”, “Филармония им. Е. Рахмадиева”, сообщает City Transportation Systems.