Сильный ветер повредил электроснабжение в 49 населенных пунктах Башкирии

От порывистого ветра пострадали села и деревни в восьми районах: Илишевском, Дюртюлинском, Бирском, Мишкинском, Калтасинском, Бураевском, Янаульском и Краснокамском. Также известны случаи, когда у двух домов и четырех надворных построек сорвало части крыши.