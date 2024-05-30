Сильный ветер повредил электроснабжение в 49 населенных пунктах Башкирии

В 49 населенных пунктах Башкирии из-за сильного ветра полностью или частично остались без электричества. Как сообщили в МЧС Башкирии, восстановительные работы продолжаются.
От порывистого ветра пострадали села и деревни в восьми районах: Илишевском, Дюртюлинском, Бирском, Мишкинском, Калтасинском, Бураевском, Янаульском и Краснокамском. Также известны случаи, когда у двух домов и четырех надворных построек сорвало части крыши.
Непогода коснулась и башкирской столицы. Рядом с Уфимским колледжем статистики, информатики и вычислительной техники порывом ветра снесло дерево, на улице Коммунистической упало металлическое ограждение.