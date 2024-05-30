Дополнительные кассы откроют на Финляндском вокзале с 1 июня

Это нововведение призвано повысить комфорт пассажиров поездов, курсирующих между Петербургом и Сортавалой, а также между Петербургом и Петрозаводском. Для них будет организован отдельный вход на платформу со стороны улицы Боткинская через зал «Экспресс». Выход для пассажиров этих поездов будет осуществляться через ворота на первой платформе.