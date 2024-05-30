Новокузнечанин пытался купить диплом переподготовки без обучения в вузе

По версии следствия, обвиняемый обратился за помощью к знакомой ему работнице угледобывающего предприятия и договорился, чтобы она посодействовала в зачислении и обучении за вознаграждение 60 тысяч рублей. Мужчина передал частями в апреле и июле 2023 года посреднице указанную сумму, из которой она выплатила 40 тысяч рублей одной из сотрудниц вуза, а оставшиеся деньги оставила себе. Сотрудница вуза внесла деньги на счет образовательного учреждения в качестве оплаты за абитуриента, из-за чего обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца.