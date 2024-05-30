Ростовчане пожаловались на работу нескольких автобусов

В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на работу сразу нескольких автобусов. Их обращения появились на сайте по благоустройству города.
Один из жителей остался недоволен работой автобусов № 24 ТЦ «Мега» — ЖК «Красные Ворота». По словам горожанина, на маршруте всего два автобуса, которые приходится долго ждать.
Также жалобы поступили на работу автобусов № 1 «улица Дмитрия Петрова — Центральный рынок», № 1А «улица Дмитрия Петрова — Главный автовокзал», № 27 «Центральный рынок — улица Дмитрия Петрова» и № 43 «Главный ж/д вокзал — улица Дмитрия Петрова». Общественный транспорт работает не по графику и меняет маршрут, что создает сложности для пассажиров.
Горожане надеются, что их обращения заметят и примут необходимые меры.