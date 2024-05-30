В Башкирии выпал град размером с куриное яйцо.

Накануне вечером в Балтачевском районе Башкирии выпал град размером с куриное яйцо. Фотографиями в соцсетях поделились местные жители.
Напомним, накануне вечером в республике разбушевалась непогода, начался дождь с грозой и градом. В результате в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Мишкинском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах частично или полностью было повреждено электроснабжение в 49 населённых пунктах.
Сегодня синоптики также обещают грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с.