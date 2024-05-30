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В Башкирии выпал град размером с куриное яйцо

В Башкирии выпал град размером с куриное яйцо.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: Башинформ


Накануне вечером в Балтачевском районе Башкирии выпал град размером с куриное яйцо. Фотографиями в соцсетях поделились местные жители.

Напомним, накануне вечером в республике разбушевалась непогода, начался дождь с грозой и градом. В результате в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Мишкинском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах частично или полностью было повреждено электроснабжение в 49 населённых пунктах.

Сегодня синоптики также обещают грозы и сильный ветер с порывами до 18 м/с.