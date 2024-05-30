Горячую воду отключили в домах Московского района до 6 июня

Петербург продолжает готовиться к новому отопительному сезону. Сегодня, 30 мая, «Теплосеть» начала проводить испытания в Московском районе. Специалисты проверят на прочность трубы на магистралях, поэтому горячей воды в некоторых домах не будет до 6 июня. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.
— «Теплосеть» проведет испытания более 310 километров тепловых сетей на плотность и прочность в Московском районе города. Температура воды не превышает 40 градусов, — добавили в компании.
Так, пережить несколько дней без очень горячей воды придется абонентам таких улиц, как Благодатная, Варшавская, Кузнецовская, Бассейная, Фрунзе, Авиационная, Алтайская, Краснопутиловская, Решетникова, Сызранская, Ленсовета, Костюшко, Пулковская, Звездная, Кубинская и Галстяна. Специалисты также обследуют коммуникации на проспектах: Московский, Ленинский, Юрия Гагарина, Космонавтов, Новоизмайловский, а также на участке Московского шоссе от проспекта Юрия Гагарина до площади Победы.
Петербуржцев призвали проявить осторожность при обнаружении любых повреждений на трубах. В таких случаях следует не подходить к месту аварии и сообщить о ней в городской мониторинговый центр по номеру 004.
Испытания позволят обнаружить неблагоприятные зоны и подготовить их к новому отопительному сезону. Ранее аналогичные работы начались на улицах в Адмиралтейском районе.