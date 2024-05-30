Горячую воду отключили в домах Московского района до 6 июня

Петербург продолжает готовиться к новому отопительному сезону. Сегодня, 30 мая, «Теплосеть» начала проводить испытания в Московском районе. Специалисты проверят на прочность трубы на магистралях, поэтому горячей воды в некоторых домах не будет до 6 июня. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе компании.