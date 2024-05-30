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1 июня в Перми не будет продаваться алкоголь

В соответствии с постановлением краевого правительства в Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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