1 июня в Перми не будет продаваться алкоголь

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.
В соответствии с постановлением краевого правительства в Международный день защиты детей, 1 июня, на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.