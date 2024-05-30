В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать безопасные роллы

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, первым делом при заказе суши и роллов необходимо убедиться в чистоте помещения и оценить работу персонала. Кроме того, нелишним будет заранее ознакомиться с отзывами о конкретном заведении в интернете. Если возникают какие-либо подозрения, стоит отказаться от покупки в этом месте.
На сайте кафе или ресторана должна содержаться подробная информация о составе блюд со всеми ингредиентами. Волгоградцам советуют обращать внимание на контакты продавца и соответствие юридического адреса организации его фактическому местонахождению.
Летом время доставки суши и роллов не должно превышать 40 минут. Важно, чтобы курьер перевозил еду в сумке-холодильнике.
Любителям японской кухни также напомнили, что готовые блюда разрешено хранить в холодильнике не более суток. При выборе суши и роллов в супермаркете необходимо обратить внимание на наличие маркировки и срок годности. Еда должна находиться в герметичной упаковке без следов подтеков.
В Роспотребнадзоре напомнили, что злоумышленники могут создавать сайты-двойники, которые под видом реально существующего ресторана продают еду сомнительного качества. Чтобы приобрести качественные продукты, следует оформлять заказ только в проверенных заведениях.