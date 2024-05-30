В волгоградском Роспотребнадзоре напомнили, как выбрать безопасные роллы

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, первым делом при заказе суши и роллов необходимо убедиться в чистоте помещения и оценить работу персонала. Кроме того, нелишним будет заранее ознакомиться с отзывами о конкретном заведении в интернете. Если возникают какие-либо подозрения, стоит отказаться от покупки в этом месте.