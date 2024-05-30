Минсктранс отменяет некоторые автобусы на лето

Так, с 3 июня не будут курсировать автобусы № 15д, 63д, 80д, 128, 182С, 186, 188С, 192 и 196с.
С 3 по 21 июня у автобусов № 141а и 141б изменится расписание. Автобус № 141а будет отправляться от ДС «Карбышева» в 07:15, 10:01, 13:31 и 15:46, а от остановочного пункта «Боровлянская школа № 3» — в 08:15, 10:30, 14:00 и 18:15.
Автобус № 141б будет отъезжать от остановки «Боровлянская школа № 3» в 07:50, 16:15 и 17:10.
Кроме того, с 8 июня автобусы № 141а и 141б не будут курсировать по субботам. Также с 1 июня по выходным дням отменяются рейсы автобуса № 162 с отправлениями от ДС «Карбышева» в 07:12 и 07:32, а также от остановки «Цна» в 07:30, 07:50.
При этом будут организованы рейсы с отправлением от ДС «Карбышева» в 07:22 и от остановки «Цна» в 07:40.
Ранее «Минсктранс» принимал аналогичное решение из-за ожидаемого уменьшения пассажиропотока.
Так, с 10 мая, реже стали курсировать автобусы № 9, 26, 40, 42, 54, 61, 72, 73, 74с, 84, 87с, 88с, 107, 111, 113с, 115э, 124, 144с, 147. Меньше транспорта стало ездить и на троллейбусных маршрутах № 3, 6, 7, 9, 10, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 53, 59 и 92. Также реже ездят трамваи № 1 «ДС Зеленый Луг — Площадь Мясникова», № 3 «ДС Озеро — ДС Серебрянка» и № 6 «ДС Серебрянка — ДС Зеленый Луг».