Минсктранс отменяет некоторые автобусы на лето

Кроме того, с 8 июня автобусы № 141а и 141б не будут курсировать по субботам. Также с 1 июня по выходным дням отменяются рейсы автобуса № 162 с отправлениями от ДС «Карбышева» в 07:12 и 07:32, а также от остановки «Цна» в 07:30, 07:50.