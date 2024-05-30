В Алупке благоустраивают Милютинский парк: доступ туда ограничен

По ее словам, на первом этапе снесли старую сцену у могилы Неизвестного солдата. Кроме того, демонтируют бетонную площадку. На ее месте появится событийная зона с амфитеатром и новой сценой. Павленко добавила, что рабочие переустраивают русло родника, чтобы избежать случавшихся подтоплений. Сотрудники вывозят строительный мусор и готовят объект к основным работам.