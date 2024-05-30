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В Алупке благоустраивают Милютинский парк: доступ туда ограничен

Павленко: Из-за ремонта в Алупке ограничили доступ в Милютинский парк.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В связи с проведением ремонта в Алупке ограничили доступ в Милютинский парк. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

«Долгожданное благоустройство Милютинского парка в Алупке в активной фазе», — отметила градоначальница.

По ее словам, на первом этапе снесли старую сцену у могилы Неизвестного солдата. Кроме того, демонтируют бетонную площадку. На ее месте появится событийная зона с амфитеатром и новой сценой. Павленко добавила, что рабочие переустраивают русло родника, чтобы избежать случавшихся подтоплений. Сотрудники вывозят строительный мусор и готовят объект к основным работам.

«Они стартуют через месяц — доступ в парк будет ограничен, прошу отнестись с пониманием», — сообщила Павленко.

Градоначальница отметила, что площадь парка составляет 7,5 гектара. Сейчас благоустраивают треть этой площади.

архитектура