В Алупке благоустраивают Милютинский парк: доступ туда ограничен

В связи с проведением ремонта в Алупке ограничили доступ в Милютинский парк. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
«Долгожданное благоустройство Милютинского парка в Алупке в активной фазе», — отметила градоначальница.
По ее словам, на первом этапе снесли старую сцену у могилы Неизвестного солдата. Кроме того, демонтируют бетонную площадку. На ее месте появится событийная зона с амфитеатром и новой сценой. Павленко добавила, что рабочие переустраивают русло родника, чтобы избежать случавшихся подтоплений. Сотрудники вывозят строительный мусор и готовят объект к основным работам.
«Они стартуют через месяц — доступ в парк будет ограничен, прошу отнестись с пониманием», — сообщила Павленко.
Градоначальница отметила, что площадь парка составляет 7,5 гектара. Сейчас благоустраивают треть этой площади.