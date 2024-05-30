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Крымский мост временно перекрыли для проезда автотранспорта

Об этом сообщили в оперштабе Республики Крыма.

Источник: KrasnodarMedia.su

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация об этом появилась в оперативном штабе Респуьлики Крыма, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, ночью уничтожили восемь оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря и восемь беспилотников перехватили над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова.

Кроме того дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. В Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности» — официальный Telegram-канал (18+) Крымского моста.