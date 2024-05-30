Синоптики рассказали, с какой погоды начнется лето в Приморье

В первые летние выходные погода в Приморском крае сохранится неустойчивой, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным портала «Примпогода», в субботу, 1 июня, Приморье окажется под влиянием заполняющейся холодной депрессии, которая будет располагаться над Китаем у западных границ края. Облачные гряды депрессии будут накрывать Приморский края, на большей территории пройдут дожди разной интенсивности. Минимальная температура +4…+11 °С, максимальная +12…+17 °С, в центральных районах +18…+25 °С.
В воскресенье, 2 июня, погода улучшится: дожди в основном закончатся, небольшие сохранятся лишь местами. Ночная температура останется на уровне субботы, дневная повысится, +17…+26 °С.
Во Владивостоке погода будет разной. Суббота облачно, временами дождь. Температура ночью +7…+10 °С, днем +12…+15 °С. В воскресенье погода с прояснениями, без существенных осадков. Потеплеет: ночью +9…+11 °С, днем +17…+20 °С.