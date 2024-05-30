Синоптики рассказали, с какой погоды начнется лето в Приморье

По данным портала «Примпогода», в субботу, 1 июня, Приморье окажется под влиянием заполняющейся холодной депрессии, которая будет располагаться над Китаем у западных границ края. Облачные гряды депрессии будут накрывать Приморский края, на большей территории пройдут дожди разной интенсивности. Минимальная температура +4…+11 °С, максимальная +12…+17 °С, в центральных районах +18…+25 °С.