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Синоптики рассказали, с какой погоды начнется лето в Приморье

Приморье окажется под влиянием заполняющейся холодной депрессии.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: PrimaMedia.ru

В первые летние выходные погода в Приморском крае сохранится неустойчивой, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным портала «Примпогода», в субботу, 1 июня, Приморье окажется под влиянием заполняющейся холодной депрессии, которая будет располагаться над Китаем у западных границ края. Облачные гряды депрессии будут накрывать Приморский края, на большей территории пройдут дожди разной интенсивности. Минимальная температура +4…+11 °С, максимальная +12…+17 °С, в центральных районах +18…+25 °С.

В воскресенье, 2 июня, погода улучшится: дожди в основном закончатся, небольшие сохранятся лишь местами. Ночная температура останется на уровне субботы, дневная повысится, +17…+26 °С.

Во Владивостоке погода будет разной. Суббота облачно, временами дождь. Температура ночью +7…+10 °С, днем +12…+15 °С. В воскресенье погода с прояснениями, без существенных осадков. Потеплеет: ночью +9…+11 °С, днем +17…+20 °С.