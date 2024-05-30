Специалисты решили проблему с водоснабжением в Подгорном в Воронеже

Специалисты «РВК-Воронеж» восстановили подачу холодной воды в ЖК «Новое Подгорное». Для этого пришлось вырыть котлован глубиной 3 м, чтобы проложить новый 10-метровый водовод и врезать его в уже существующий трубопровод. Работы удалось провести без ограничения водоснабжения. Специалисты также обследовали и настроили повысительно-насосные станции в жилом комплексе, сообщили в пресс-службе городского водоканала в среду, 29 мая.
Как сообщало РИА «Воронеж», повреждение на водоводе в районе дома № 179/1 по улице Серафима Саровского обнаружили в воскресенье, 26 мая. Авария стала причиной пониженного давления холодной воды в домах. Водовод находится под частной постройкой, в связи с чем аварийная бригада не могла приступить к ремонту. Для жителей был организован подвоз воды.