Специалисты решили проблему с водоснабжением в Подгорном в Воронеже

Специалисты «РВК-Воронеж» восстановили подачу холодной воды в ЖК «Новое Подгорное». Для этого пришлось вырыть котлован глубиной 3 м, чтобы проложить новый 10-метровый водовод и врезать его в уже существующий трубопровод. Работы удалось провести без ограничения водоснабжения. Специалисты также обследовали и настроили повысительно-насосные станции в жилом комплексе, сообщили в пресс-службе городского водоканала в среду, 29 мая.