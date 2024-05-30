Казань закрывает въезд на Голубые озера

В Казани планируется ограничение въезда на территорию Голубых озер. Глава дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина объявила об установке шлагбаума на въезде.
Теперь вся зона вокруг озер будет полностью пешеходной, транспорт будет оставаться за пределами основной территории. Для автомобилей обустроят специальные парковки, которые также получат статус экопунктов с лекториями и санитарными узлами.
В планах также размещение фудтраков для обслуживания туристов.
Ранее мы писали, что казанцы побывали на открытии сезона безопасного купания на Голубых озерах, где теперь функционируют новые купели, разработанные для сохранения уникальных свойств воды.