Мэр Омска Сергей Шелест пообещал отремонтировать дороги до Дня города

Также у каждой из дорог них есть гарантийные сроки, и подрядчики обязаны устранить свои недоработки по гарантии. Например, на Красном Пути гарантийные сроки уже были пройдены, образовалась колея, и сейчас её ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджетов.