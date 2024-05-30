Мэр Омска Сергей Шелест пообещал отремонтировать дороги до Дня города

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске ремонтируют девять городских магистралей — это улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Волочаевская, Гусарова, Заозёрная, Коммунальная, Маяковского, Омская, а также Театральную площадь.
Общее финансирование составляет 712 млн рублей. Сейчас все дороги в разной степени готовности. Ситуацию спасает запущенный 26 марта муниципальный асфальтобетонный завод.
Подход к ремонтным работам меняется, он становится комплексным — сразу оборудуются освещение, ливнёвки также идёт организация движения — монтируются светофорные группы, идёт разметка, делают тротуары.
«Строительство ливневой канализации — дело затратное, и сейчас основной вариант — это их строительство в процессе реконструкции и ремонта дорог. До конца июля больше километра ливневой канализации построят по первому этапу реконструкции дороги по улице Шаронова, до конца года систему водоотвода протяженностью 3 907 м оборудуют в процессе реконструкции дороги по бульвару Архитекторов», — сообщил Сергей Шелест.
Также у каждой из дорог них есть гарантийные сроки, и подрядчики обязаны устранить свои недоработки по гарантии. Например, на Красном Пути гарантийные сроки уже были пройдены, образовалась колея, и сейчас её ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджетов.