Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска Сергей Шелест пообещал отремонтировать дороги до Дня города

На своей пресс-конференции он сообщил это журналистам.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске ремонтируют девять городских магистралей — это улицы 60 лет Победы, 6-я Шинная, Волочаевская, Гусарова, Заозёрная, Коммунальная, Маяковского, Омская, а также Театральную площадь.

Общее финансирование составляет 712 млн рублей. Сейчас все дороги в разной степени готовности. Ситуацию спасает запущенный 26 марта муниципальный асфальтобетонный завод.

Подход к ремонтным работам меняется, он становится комплексным — сразу оборудуются освещение, ливнёвки также идёт организация движения — монтируются светофорные группы, идёт разметка, делают тротуары.

«Строительство ливневой канализации — дело затратное, и сейчас основной вариант — это их строительство в процессе реконструкции и ремонта дорог. До конца июля больше километра ливневой канализации построят по первому этапу реконструкции дороги по улице Шаронова, до конца года систему водоотвода протяженностью 3 907 м оборудуют в процессе реконструкции дороги по бульвару Архитекторов», — сообщил Сергей Шелест.

Также у каждой из дорог них есть гарантийные сроки, и подрядчики обязаны устранить свои недоработки по гарантии. Например, на Красном Пути гарантийные сроки уже были пройдены, образовалась колея, и сейчас её ремонтируют за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджетов.