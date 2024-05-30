Самая народная няня. Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

Казалось, что «няня Вика» будет всегда, тем более что Анастасия Заворотнюк не отказывалась от этого образа и после завершения работы над сериалом. Она и одевалась ярко, и даже какое-то время встречалась с Сергеем Жигуновым, своим партнером по «Моей прекрасной няне». Но этот роман так ничем и не закончился, а вот брак с Чернышёвым оказался счастливым.