Самая народная няня. Чем запомнилась Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк покорила сердца миллионов поклонников, снявшись в роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Российская адаптация американского ситкома «Няня» отлично легла на отечественную почву, и для наших зрителей других «нянь», пожалуй, и быть не может. Актрису часто так и называли, а она на прозвище не обижалась.
«Ничего в этом страшного нет. И какой смысл пытаться увернуться от того, что открыло мне двери в мир нужных актёров? С этих съёмок, в общем-то, началась моя абсолютно новая жизнь. Поэтому я этой своей героине только благодарна», — рассказывала Заворотнюк в интервью «АиФ».
Её иногда даже путали с этой героиней: мол, Заворотнюк приехала из Мариуполя, отсюда и ярко выраженный акцент. Но это всего лишь актерская игра и хорошая работа над образом. В конце концов, звание заслуженной артистки России ей дали не только за роль няни Вики, хотя, разумеется, успех сериала этому сильно поспособствовал.
А вообще Заворотнюк родом из Астрахани и с самого раннего детства мечтала быть актрисой, что немудрено, поскольку семья у неё насквозь артистическая: папа — телережиссер, а мама — народная артистка России и актриса астраханского ТЮЗа.
Анастасия вспоминала, что росла за кулисами театра и могла испортить спектакль, подсказывая актерам их реплики (вернее, просто сбивая их с толку). Впрочем, эта детская увлеченность сценой могла так ни во что и не превратиться. После окончания школы Заворотнюк поступила в вуз на исторический факультет, и потребовался год, чтобы она поняла, что мечты надо исполнять.
В Москву её отвез отец. Матери они ничего не сказали, чтобы не волновать. После конфуза в ГИТИСе хотела уже ехать обратно, но отец настоял, чтобы она показалась в других театральных вузах. В итоге всё прошло успешно, пришлось даже выбирать, где учиться, и Заворотнюк выбрала Школу-студию МХАТ, актерский курс Авангарда Леонтьева.
Еще студенткой она начала сниматься в кино, но это направление долго было для неё на втором месте. Гораздо важнее был театр: первый спектакль на третьем курсе, приглашение в «Табакерку» на четвертом. Причем не просто приглашение, а к Владимиру Машкову, который ставил музыкальный спектакль «Страсти по Бумбарашу», главную роль в котором сыграл Евгений Миронов. Заворотнюк пробовалась на роль Вари и успешно прошла отбор.
«Когда мы все вместе работали над “Бумбарашем”, мы были так счастливы, это было такое необыкновенное время!» — признавалась актриса в одном из интервью.
Этот спектакль она называла своим любимым, хотя в «Табакерке» за десять лет у неё было множество ролей.
Но в 2004 году театр пришлось оставить: в жизни Заворотнюк появилась «Моя прекрасная няня». «Очень сложно совместить ежедневные съемки в сериале и работу в театре. И, поскольку “Няня” — долговременный проект, я сочла, что так будет лучше», — рассказывала она.
Конечно, решение было принято не сразу, а лишь когда «Няня», что называется, выстрелила. К этой несерьезной роли Заворотнюк подошла основательно: переняла украинский говор у своей коллеги по «Табакерке» Ольги Блок-Миримской, «экстренно» прошла курс комедийной актрисы, ну и, разумеется, внутренне приготовилась к тому, что её карьера полетит в пропасть.
«С первого дня слышала, что эта роль меня породила и меня же и убьёт. Но проходят годы, поступают новые предложения…» — вспоминала она спустя годы после окончания сериала.
Предложений действительно последовало много, да и звание заслуженной артистки подоспело. Она вела на телевидении различные шоу, — «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду» — была соведущей «Ледникового периода», членом жюри на украинском шоу «Народная звезда». У неё выходила и собственная программа, — юмористическое ток-шоу «Настя» — а вместе с третьим мужем, фигуристом Петром Чернышёвым, она была ведущей утреннего шоу «Новое утро» на НТВ.
Были у неё и любопытные работы в кино: например, она сыграла главную роль в боевике «Код апокалипсиса», а также была Олей Рыжовой в комедии «Служебный роман. Наше время». Что любопытно, в ремейке «Служебного романа» она играла с Владимиром Зеленским, нынешним президентом Украины.
Казалось, что «няня Вика» будет всегда, тем более что Анастасия Заворотнюк не отказывалась от этого образа и после завершения работы над сериалом. Она и одевалась ярко, и даже какое-то время встречалась с Сергеем Жигуновым, своим партнером по «Моей прекрасной няне». Но этот роман так ничем и не закончился, а вот брак с Чернышёвым оказался счастливым.
В октябре 2018 года у пары родилась дочка Мила, которую они показали всей стране в апреле 2019-го в программе НТВ «Однажды… “.
Всё рухнуло в одночасье. Летом начали ходить слухи, что Заворотнюк серьезно больна, что у неё рак. В середине сентября СМИ сообщили, что состояние актрисы ухудшилось, врачи проводят интенсивную терапию. Назывались даже диагнозы: онкология головного мозга и вызванный ей отек мозга, а также пневмония.
Эксперты напоминали, что похожие симптомы были у Жанны Фриске, и связывали болезнь с недавними родами. Официальные представители Заворотнюк сначала всё отрицали и обещали, что она сама расскажет о своем самочувствии на одном из федеральных каналов, но потом и вовсе перестали комментировать состояние актрисы.
30 мая Анастасии Заворотнюк не стало. Ей было 53 года.