Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 году в Астрахани. Ее отец — Юрий Андреевич Заворотнюк (1945−2014) — работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать — Валентина Борисовна Заворотнюк (родилась 1943, народная артистка РФ, была актрисой Астраханского государственного театра юного зрителя).
В детстве Заворотнюк занималась хореографией в ансамбле бального танца «Лотос».
В 1988 году поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института (ныне Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева), но ушла из вуза после первого курса. В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, выпускница курса Авангарда Леонтьева. Во время учебы дублировала Кристофера Робина в диснеевском мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха».
В 1993—2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), сыграла в более чем 20 постановках. Среди ее ролей: Наденька в «Обыкновенной истории» по произведению Ивана Гончарова, Дэззи в комедии «Билокси-блюз» по пьесе Нила Саймона, Таня в «Матросской тишине» по драме Александра Галича, Жанэт в «Мифе о Дон Жуане» по мотивам комедии Мольера, Варя в «Страстях по Бумбарашу» по мотивам произведений Аркадия Гайдара, Элинор Твентимэн в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» по роману Томаса Манна.
В 1991 году Заворотнюк дебютировала в кино, исполнив заглавную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова. Известность актрисе принесла роль няни Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» (2004−2009, режиссеры Алексей Кирющенко, Эдуард Ливнев и другие).
Заворотнюк также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). В общей сложности фильмография актрисы включает около 30 ролей в различных кинокартинах и сериалах. Являлась членом Союза кинематографистов РФ.
С середины 2000-х годов Заворотнюк была ведущей популярных развлекательных шоу на российских телеканалах.
В 2009 году выпустила книгу «Моя прекрасная кулинарная книга. Вкусно и полезно», в 2010 году — автобиографию «Начало».
Заслуженная артистка РФ (2006).
Обладательница премии ТЭФИ в категории «Лица. Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/ сериале» (2005, «Моя прекрасная няня»).
Жизни и карьере актрисы посвящен документальный фильм «Анастасия Заворотнюк. В поисках любви» (2009, режиссер Наталья Казакова).