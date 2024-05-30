Биография Анастасии Заворотнюк

В 1993—2004 годах Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), сыграла в более чем 20 постановках. Среди ее ролей: Наденька в «Обыкновенной истории» по произведению Ивана Гончарова, Дэззи в комедии «Билокси-блюз» по пьесе Нила Саймона, Таня в «Матросской тишине» по драме Александра Галича, Жанэт в «Мифе о Дон Жуане» по мотивам комедии Мольера, Варя в «Страстях по Бумбарашу» по мотивам произведений Аркадия Гайдара, Элинор Твентимэн в «Признаниях авантюриста Феликса Круля» по роману Томаса Манна.