Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Заворотнюк было 53 года. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Позже стало известно, что артистка проходит лечение от глиобластомы. С того момента Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках.