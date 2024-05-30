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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк умерла ночью в четверг после продолжительной болезни, сообщается на ее странице в социальной сети.

Источник: Sputnik.by

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя».

сообщается в посте на официальной странице Заворотнюк в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что о месте и времени прощания с актрисой станет известно вечером 30 мая.

Заворотнюк было 53 года. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Позже стало известно, что артистка проходит лечение от глиобластомы. С того момента Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках.

Прежде всего актриса известна своей ролью в телесериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла Викторию Прутковскую. Ее фильмография насчитывает более 30 картин, среди наиболее заметных — «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Мамы 3».