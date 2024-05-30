Прямые рейсы в Сочи стартовали из Хабаровска 30 мая

30 мая возобновились прямые авиарейсы в Сочи. Самолет приземлился в Хабаровске в 13 часов. Первая группа пассажиров из Хабаровска отправилась в популярный курортный город в 16 часов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно весенне-летнему расписанию хабаровского аэропорта, рейсы в Сочи планируются каждый четверг в 18:45 (с 6 июня по 3 октября). С 9 июня добавляется дополнительный вылет по воскресеньям, с отправлением из Хабаровска в Сочи в 14:30 (до 6 октября). В октябре запланированы рейсы 9 (среда) и 13 октября (воскресенье) в 17:30 и 17:00 соответственно.
В полетах будет использоваться комфортабельный дальнемагистральный Airbus A330 с 378 местами в салоне. Рейсы по этому направлению традиционно пользуются большим спросом среди пассажиров: на старте полетной программы, в рамках первого рейса Хабаровск — Сочи, загрузка составила 346 пассажиров, что составляет 92 процента от общего количества мест.