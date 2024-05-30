Прямые рейсы в Сочи стартовали из Хабаровска 30 мая

Согласно весенне-летнему расписанию хабаровского аэропорта, рейсы в Сочи планируются каждый четверг в 18:45 (с 6 июня по 3 октября). С 9 июня добавляется дополнительный вылет по воскресеньям, с отправлением из Хабаровска в Сочи в 14:30 (до 6 октября). В октябре запланированы рейсы 9 (среда) и 13 октября (воскресенье) в 17:30 и 17:00 соответственно.