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Названы сроки и адреса регистрации участников на «ВелоОмск-2024»

В Омске в субботу, 8 июня 2024 года, стосится XXV городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск — 2024» имени В. М. Соколова. На этот раз торжественное открытие пройдет на территории Омского кадетского корпуса (ул. Ленина, 26). Торжественное открытие запланировано на 10 часов.

Источник: Агентство «Москва»

Трасса велопробега пройдет по улице Ленина, Иртышской набережной и в обратном направлении до Омского кадетского корпуса. Как ранее сообщал «СуперОмск», для подготовки и проведения заезда ряд улиц в Омске будет закрыт для движения автомобилей.

В программе «ВелоОмска» запланированы массовый заезд на 9 километров, в котором смогут поучаствовать все желающие; дистанция на 200 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья; а также детский заезд на 100 метров для мальчиков и девочек от 4 до 6 лет.

Подать заявку на участие и получить номер участника можно по документу, удостоверящему личность, 5, 6, 7 июня 2024 года с 11.00 до 20.00 часов по следующим адресам:

— торговый центр «Омский» (ул. Интернациональная, д. 43);

— торговый центр «Континент» (ул. 70 лет Октября, д. 25 к. 2 (1 этаж);

— торговый центр «Мега» (бульвар Архитекторов, 35).

При этом подавать заявку на участие нужно лично. Дополнительная регистрация участников мероприятия 8 июня не проводится. Однако поучаствовать в велопараде можно будет и без номера участника.

Добавим, организаторами мероприятия выступают департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации, региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Омский фонд поддержки спорта, Омская региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта», БУ города Омска «Спортивный город».

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