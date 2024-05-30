Названы сроки и адреса регистрации участников на «ВелоОмск-2024»

Трасса велопробега пройдет по улице Ленина, Иртышской набережной и в обратном направлении до Омского кадетского корпуса. Как ранее сообщал «СуперОмск», для подготовки и проведения заезда ряд улиц в Омске будет закрыт для движения автомобилей.
В программе «ВелоОмска» запланированы массовый заезд на 9 километров, в котором смогут поучаствовать все желающие; дистанция на 200 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья; а также детский заезд на 100 метров для мальчиков и девочек от 4 до 6 лет.
Подать заявку на участие и получить номер участника можно по документу, удостоверящему личность, 5, 6, 7 июня 2024 года с 11.00 до 20.00 часов по следующим адресам:
— торговый центр «Омский» (ул. Интернациональная, д. 43);
— торговый центр «Континент» (ул. 70 лет Октября, д. 25 к. 2 (1 этаж);
— торговый центр «Мега» (бульвар Архитекторов, 35).
Добавим, организаторами мероприятия выступают департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации, региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Омский фонд поддержки спорта, Омская региональная общественная организация «Федерация велосипедного спорта», БУ города Омска «Спортивный город».