Названы сроки и адреса регистрации участников на «ВелоОмск-2024»

В программе «ВелоОмска» запланированы массовый заезд на 9 километров, в котором смогут поучаствовать все желающие; дистанция на 200 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья; а также детский заезд на 100 метров для мальчиков и девочек от 4 до 6 лет.