Продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутской области

В Международный день защиты детей в Иркутской области запретят продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 08:00 до 23:00 1 июня. Реализация алкогольной продукции разрешена только в кафе и ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей, — пояснили в правительстве.
Жители региона смогут сообщить о местах, где несмотря на запрет все же продолжают торговать алкоголем. Для этого с 08:00 до 23:00 1 июня будет работать горячая линия. Номер телефона представлен ниже.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дети участников СВО из Воронежской области отдохнули в Приангарье. В лагере Звездный побывало 50 детей с сопровождающими.