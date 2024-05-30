Продажу алкоголя запретят 1 июня в Иркутской области

В Международный день защиты детей в Иркутской области запретят продажу алкоголя. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 08:00 до 23:00 1 июня. Реализация алкогольной продукции разрешена только в кафе и ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.