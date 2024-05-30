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Новой судье омского Арбитража ищут замену

В Восьмом арбитражном апелляционном суде на текущей неделе, 28 мая 2024 года, стартовал конкурс на образовавшуюся вакансию руководителя секретариата председателя инстанции.

Источник: РИА "Новости"

Стоит напомнить, что на ней без малого 4 года пребывала Вероника Бутина, которую 7 мая 2024 года представили к присяге после назначения на дебютную судейскую должность в Арбитражный суд Омской области.

Согласно заявленным требованиям, претендовать на вакансию могут специалисты, имеющие стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет и аналогичный стаж работы по специальности. В числе обязанностей подготовка проектов поручений председателя суда, контроль исполнения таковых и непосредственное исполнение поручений, предварительный анализ входящей корреспонденции, организация личного приема председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда и ряд иных.

Предлагается заключить бессрочный контракт с 5-дневной рабочей неделей по стандартизированному рабочему графику. Предлагаемая заработная плата варьируется от 46 до 73 тысяч рублей.