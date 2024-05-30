Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в районе Центрального рынка на два месяца ограничат движение транспорта

В Ростове в районе Центрального рынка на два месяца ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

С 15 июня по 15 августа движение будет ограничено на следующих участках: по улице Московской от Доломановского до Островского с северной стороны, по улице Московской от переулка Островского до Будённовского проспекта с южной стороны.

На указанных участках будет организовано одностороннее движение в восточном направлении на весь период проведения работ, связанных с реконструкцией водопроводной линии.

Водителям рекомендуется выбирать другие маршруты для объезда.