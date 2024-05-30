Омичи вновь пожаловались на выбросы сажи

Напомним, что в этом месяце жители Октябрьского округа уже жаловались на подобную ситуацию. Природоохранная прокуратура начала проверку. К ней должны привлечь специалистов Сибирского управления Росприроднадзора, региональных Министерства природы и управления Роспотребнадзора.