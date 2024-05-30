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Омичи вновь пожаловались на выбросы сажи

Омичи вновь пожаловались в соцсетях на чёрный пепел.

Непонятную субстанцию обнаружили утром четверга, 30 мая в нескольких округах.

«Снова выбросы на улице 25 Линия, район завода Попова и в Октябрьском районе, улице П. Осминина», — сообщили подписчики телеграм-канала «Омск с огоньком».

Напомним, что в этом месяце жители Октябрьского округа уже жаловались на подобную ситуацию. Природоохранная прокуратура начала проверку. К ней должны привлечь специалистов Сибирского управления Росприроднадзора, региональных Министерства природы и управления Роспотребнадзора.

экология