Омичи вновь пожаловались на выбросы сажи

Непонятную субстанцию обнаружили утром четверга, 30 мая в нескольких округах.
«Снова выбросы на улице 25 Линия, район завода Попова и в Октябрьском районе, улице П. Осминина», — сообщили подписчики телеграм-канала «Омск с огоньком».
Напомним, что в этом месяце жители Октябрьского округа уже жаловались на подобную ситуацию. Природоохранная прокуратура начала проверку. К ней должны привлечь специалистов Сибирского управления Росприроднадзора, региональных Министерства природы и управления Роспотребнадзора.