Окутанные паутиной деревья появились в центре Воронежа

Судя по всему, деревья толстым слоем паутины окутали гусеницы. Это сезонное явление не является большой редкостью для региона, хоть и не встречается повсеместно. Некоторые горожане испугались, что деревья, оказавшиеся в таком коконе, могут погибнуть. И действительно, довольно часто гусеницы горностаевой моли (именно они любят плести паутину на деревьях) могут полностью съесть листву, почки и плоды. Иногда деревья не выживают. Однако если вовремя обработать насаждения химикатами, гусениц вполне можно истребить.