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Окутанные паутиной деревья появились в центре Воронежа

На Петровской набережной сфотографировали деревья, ветви которых оказались полностью покрыты паутиной. Некоторых горожан «кошмарная» растительность даже напугала.

Судя по всему, деревья толстым слоем паутины окутали гусеницы. Это сезонное явление не является большой редкостью для региона, хоть и не встречается повсеместно. Некоторые горожане испугались, что деревья, оказавшиеся в таком коконе, могут погибнуть. И действительно, довольно часто гусеницы горностаевой моли (именно они любят плести паутину на деревьях) могут полностью съесть листву, почки и плоды. Иногда деревья не выживают. Однако если вовремя обработать насаждения химикатами, гусениц вполне можно истребить.

Ранее на Чернавском мосту в Воронеже заметили южнорусского тарантула. Огромный паук в черте города удивил воронежцев.

флора и фауна