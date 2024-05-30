Стали известны подробности задержания депутата Игоря Украинцева в Новосибирске

Ход расследования уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.
По данным следствия, с период с сентября 2022 по январь 2023 Игорь Украинцев, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска по одномандатному избирательному округу Nº 11, являясь должностным лицом, получил более 3,5 млн рублей взятки от руководителя строительной организации за общее покровительство, которое проявлялось в лоббирование интересов при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства.
Украинцев доставлен во второе ОВД СУ СК России по Новосибирской области. Ему грозит до 15 лет колонии, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой
области.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске в отношении депутата Игоря Украинцева возбудили дело о взятке.