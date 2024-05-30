Стали известны подробности задержания депутата Игоря Украинцева в Новосибирске

По данным следствия, с период с сентября 2022 по январь 2023 Игорь Украинцев, будучи избранным депутатом Совета депутатов Новосибирска по одномандатному избирательному округу Nº 11, являясь должностным лицом, получил более 3,5 млн рублей взятки от руководителя строительной организации за общее покровительство, которое проявлялось в лоббирование интересов при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов Новосибирска в сфере градостроительства.