Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о поисках начальника дептранса

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, сообщил в прямом эфире радио «Городская волна», что ему сложно найти нового руководителя департамента транспорта. Он уже проводил собеседования с потенциальными кандидатами, но они отказываются от должности.
Кудрявцев считает, что найти подходящего главу дептранса — непростая задача. Он подчеркнул, что это ответственная должность и на руководителе лежит большая ответственность.
«Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении. Собеседования проводим постоянно, есть кандидаты, которые соответствуют. Сейчас находимся в процедуре, надеемся, что в ближайшее время кадровые решения будут приняты», — сказал Кудрявцев.
Напомним, что экс-главу дептранса Богомазову арестовали до 12 июля. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.
Ранее мэр поделился, как он проводит свои выходные.