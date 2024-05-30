Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о поисках начальника дептранса

«Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении. Собеседования проводим постоянно, есть кандидаты, которые соответствуют. Сейчас находимся в процедуре, надеемся, что в ближайшее время кадровые решения будут приняты», — сказал Кудрявцев.