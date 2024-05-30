В Самаре открылся филиал Третьяковской галереи

В правом крыле первого этажа — кафе и сувенирный магазин. От количества брендированных продуктов разбегаются глаза: здесь и канцелярские товары, и одежда, и разные аксессуары. Носки с принтами известных картин можно приобрести за 400 рублей. Значки с самарской Третьяковкой стоят 490, а с элеватором — в 600 рублей. После посещения выставки можно отдохнуть в кафе, попивая латте. Стакан объемом 300 мл — 170 рублей.