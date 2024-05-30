Капитальный ремонт школ начался в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала модернизация школьных систем образования по федеральной программе, запущенной по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время ведется ремонт в 13 школах и школе-интернате. К 2026 году планируется отремонтировать 35 образовательных учреждений в рамках данной программы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— В течение двух лет 17 школ в Хабаровске и ряде районов (Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, имени Лазо) будут отремонтированы. Еще шесть образовательных учреждений в Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Лазо районах, в том числе краевая школа-интернат № 9, будут отремонтированы уже в этом году, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
На реализацию программы из федерального, краевого и муниципального бюджетов планируется выделить 4,17 миллиарда рублей. В рамках программы будут отремонтированы фундаменты, цоколи, отмостки, кровли, потолки, межэтажные перекрытия и полы, а также входные группы, лестницы и внутренние помещения школ.