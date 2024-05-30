Капитальный ремонт школ начался в Хабаровском крае

— В течение двух лет 17 школ в Хабаровске и ряде районов (Амурском, Аяно-Майском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном, имени Лазо) будут отремонтированы. Еще шесть образовательных учреждений в Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Лазо районах, в том числе краевая школа-интернат № 9, будут отремонтированы уже в этом году, — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.