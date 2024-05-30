В Пермском крае пожарные спасли из огня ежика

Кстати, за прошедшие сутки огнеборцы Прикамья ликвидировали 11 пожаров Три из них произошли в Перми, два в Пермском округе, по одному пожару на территориях Соликамского, Краснокамского, Ильинского, Чусовского, Добрянского городских округов, Косинского муниципального округа.