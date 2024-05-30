В Пермском крае пожарные спасли из огня ежика

В Краснокамске 29 мая случился крупный пожар на свалке. На место выехали подразделения МЧС. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили ежа.
— Колючий оказался в огненной ловушке, — рассказали в МЧС по Пермскому краю. — Лесного жителя отпустили на безопасной территории.
Кстати, за прошедшие сутки огнеборцы Прикамья ликвидировали 11 пожаров Три из них произошли в Перми, два в Пермском округе, по одному пожару на территориях Соликамского, Краснокамского, Ильинского, Чусовского, Добрянского городских округов, Косинского муниципального округа.
К несчастью, на пожаре был обнаружен погибший и есть травмированные.