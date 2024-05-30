Умерла Анастасия Заворотнюк, актриса сериала «Моя прекрасная няня»

Напомним, актриса более пяти лет боролась с раком мозга. За это время ни одно видео, ни одно фото с тяжелобольной Заворотнюк не просочилось в прессу. У артистки есть трое детей: Анна, Майкл и Мила. Третью дочь Заворотнюк родила от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году, после чего в 2019 году узнала о глиобластоме — одной из очень агрессивных форм рака. Известно, что Анастасия перенесла трепанацию черепа в Германии.