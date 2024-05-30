Умерла Анастасия Заворотнюк, актриса сериала «Моя прекрасная няня»

Умерла Анастасия Заворотнюк, известная актриса из сериала «Моя прекрасная няня». Ей было 53 года. Об этом сообщили близкие артистки в социальных сетях в четверг, 30 мая.
Анастасия Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.
«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорится в сообщении.
Напомним, актриса более пяти лет боролась с раком мозга. За это время ни одно видео, ни одно фото с тяжелобольной Заворотнюк не просочилось в прессу. У артистки есть трое детей: Анна, Майкл и Мила. Третью дочь Заворотнюк родила от фигуриста Петра Чернышева в 2018 году, после чего в 2019 году узнала о глиобластоме — одной из очень агрессивных форм рака. Известно, что Анастасия перенесла трепанацию черепа в Германии.