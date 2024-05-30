Воронежцам сообщили, что СДЭК частично возобновил работу

СДЭК частично возобновил работу после технического сбоя, рассказали воронежцам в паблике компании.
Сейчас на сайте можно рассчитать доставку и отследить посылку. Кроме того, воронежцы смогут получить отправления, которые находятся на пунктах выдачи заказов. Полноценная выдача посылок пока недоступна.
Напомним, что ранее компания пообещали восстановить работу по выдаче посылок до 29 мая. Однако в настоящий момент специалисты так и не смогли разобраться с техническим сбоем. О начале приёма и выдачи посылок компания пока не сообщала.