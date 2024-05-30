Два года терпела боль: кистому с пятью литрами жидкости удалили у жительницы Приморья

Во Владивостоке врачи родильного дома № 3 удалили 64-летней женщине опухоль с 5 литрами жидкости. Операция прошла успешно, пациентку выписали домой, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Дискомфорт женщина начала ощущать еще два года назад, но и за занятости не смогла во время обратиться в больницу за помощью. Все это время опухоль росла, и жительница города не в силах больше терпеть боль, обратилась в гинекологическое отделение роддома № 3. Врачи обнаружили у него 2-килограммовое новообразование — кистому яичника, и провели операцию.
Лечение прошло успешно, женщина реабилитировалась после операции, а затем ее выписали, не забыв дать рекомендации по ведению здорового образа жизни.
Как поделилась заведующая отделением гинекологии Елена Федоренко, кистомы возникают у женщин разного возраста из-за гормональных сбоев, абортов, воспалительных процессов репродуктивных органов. Поэтому так важно ежегодно проверять свое здоровье:
«Уважаемые женщины, важно помнить, что регулярные визиты к гинекологу могут помочь выявить проблемы здоровья на ранних стадиях и предотвратить серьезные осложнения. Желаю нашей пациентке быстрого восстановления, крепкого здоровья и долгих лет радости и благополучия», — прокомментировала главный врач роддома Светлана Сагайдачная.
Напомним, ранее мы писали о женщине, которая 20 лет не ходила к врачу, загубив свое здоровье. Доктора спасли ее от смерти, удалив 16-килограммовую опухоль.