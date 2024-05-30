Два года терпела боль: кистому с пятью литрами жидкости удалили у жительницы Приморья

Дискомфорт женщина начала ощущать еще два года назад, но и за занятости не смогла во время обратиться в больницу за помощью. Все это время опухоль росла, и жительница города не в силах больше терпеть боль, обратилась в гинекологическое отделение роддома № 3. Врачи обнаружили у него 2-килограммовое новообразование — кистому яичника, и провели операцию.